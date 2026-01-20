Jannik Sinner apre gli Australian Open con una vittoria convincente contro Hugo Gaston, che si è ritirato nel corso del terzo set a causa di un problema fisico. Dopo aver dominato i primi due set, il tennista francese ha dovuto abbandonare il match, lasciando spazio alla qualificazione di Sinner al secondo turno.

Jannik Sinner vince la gara d'apertura degli Australian Open dopo aver dominato i primi due set 6-2, 6-1 contro il francese Hugo Gaston, costretto a ritirarsi per un problema fisico, scoppiando poi a piangere in panchina. Le parole di Jannik. " Ho visto che non stava servendo con alta velocità nel secondo set, non è così che si vuole vincere. È un giocatore di grande talento, ha grande tocco. Sapevo che all'inizio avrei dovuto giocare con un alto livello, sono molto contento della mia gara e di essere tornato qui a Melbourne", dichiara Sinner a fine gara intervistato in campo. " Onestamente mi sento ben preparato, ho lavorato molto, ho giocato una partita esibizione con Auger-Aliassime ma le gare ufficiali sono molto diverse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Australian Open, Sinner vince la prima: Gaston si ritira al terzo set

