Australian Open 2026 Sinner avanza al secondo turno | Gaston costretto al ritiro

Nel primo turno degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria in poco più di un’ora, avanzando al secondo turno. La partita si è conclusa con il ritiro di Gaston, consentendo all’italiano di proseguire il suo percorso nel torneo. Un risultato importante che conferma la buona forma dell’atleta azzurro in questa fase iniziale del torneo.

Match dominato dall'azzurro: partita chiusa in poco più di un'ora. Jannik Sinner ha superato senza difficoltà il primo turno degli Australian Open 2026, conquistando l'accesso al secondo round nella giornata di martedì 20 gennaio. Il campione italiano, due volte vincitore e detentore del titolo, ha affrontato il francese Hugo Gaston, numero 93 del ranking Atp, che è stato costretto al ritiro per problemi fisici sul punteggio di 6-2, 6-1, dopo 1 ora e 8 minuti di gioco. Il problema fisico si è manifestato all'inizio del secondo set, quando Gaston ha iniziato a mostrare evidenti difficoltà nei movimenti e nel servizio.

