L'Australian Open 2026 apre le sue porte a Jasmine Paolini, mentre Alcaraz e Sabalenka cercano conferme dopo le prime fasi. Il mercoledì di Melbourne si presenta con appuntamenti significativi, segnando l'inizio di una nuova fase del torneo. Le competizioni promettono emozioni e sfide importanti, confermando l'importanza di questa manifestazione nel panorama tennistico internazionale.

Si torna subito in campo agli Australian Open: il mercoledì di Melbourne va in scena con un fatto già netto. In casa Italia, infatti, la giornata sarà esclusivamente dedicata a Jasmine Paolini, che entra in scena con la prospettiva di affrontare la polacca Magdalena Frech. Si tratta, nel caso specifico, di una delle giocatrici più fastidiose da affrontare tra le non teste di serie. Un concetto, questo, un po’ diverso da quello di “più forti”. Peraltro, la ventottenne di Lodz è arrivata anche lei, come la toscana, agli ottavi nel 2024 e al terzo turno nel 2025. Vero è che, però, nella stagione passata non è riuscita a ripetere i fasti del 2024 e per questo è uscita dalle prime 50 del ranking WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026: riecco Jasmine Paolini. Alcaraz e Sabalenka in cerca di conferme

Sorteggio Australian Open 2026: Jasmine Paolini pesca una qualificata e vede Sabalenka all’orizzonteIl sorteggio degli Australian Open 2026 ha assegnato a Jasmine Paolini un avversario tra le qualificazioni.

Australian Open 2026: Jasmine Paolini alla ricerca di nuove altezze a MelbourneL'Australian Open 2026 si preannuncia come un importante momento per Jasmine Paolini, che cerca di consolidare la propria presenza nel circuito internazionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Australian Open maschile: Wawrinka eterno, Medvedev in palla, riecco le vecchie conoscenze; Jannik Sinner, quando gioca agli Australian Open? Data, orario e dove vedere l'esordio contro Hugo Gaston; Riecco Sinner-Alcaraz, Jannik: Adesso sono un uomo più maturo; Australian Open, guida al sorteggio: orario, teste di serie e dove vederlo.

Australian Open 2026: riecco Jasmine Paolini. Alcaraz e Sabalenka in cerca di conferme - Si torna subito in campo agli Australian Open: il mercoledì di Melbourne va in scena con un fatto già netto. In casa Italia, infatti, la giornata sarà ... oasport.it

Australian Open maschile: Wawrinka eterno, Medvedev in palla, riecco le vecchie conoscenze - Wawrinka Australian Open, Tennis - Australian Open | Lo svizzero spopola contro Djere, Daniil torna al successo in uno Slam dopo un anno. Si ritira Aliassime ... ubitennis.com

#AustralianOpen, commento e analisi della giornata di oggi. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com

Australian Open 2026, il bel gesto di Sinner dopo il ritiro di Gaston: "Si è avvicinato a lui e…" - facebook.com facebook