Australian Open 2026 | Jasmine Paolini alla ricerca di nuove altezze a Melbourne
L'Australian Open 2026 si preannuncia come un importante momento per Jasmine Paolini, che cerca di consolidare la propria presenza nel circuito internazionale. Con un focus sulla costanza e la determinazione, la tennista italiana si prepara a sfidare le sfide di Melbourne, mantenendo vivo l'interesse per il suo percorso di crescita e i successi futuri.
Toccherà ancora una volta, con ogni probabilità, a Jasmine Paolini tenere alta la bandiera italiana in campo femminile agli Australian Open, almeno per quanto riguarda il concetto di corsa sulla lunga distanza. La toscana, del resto, da numero 7 del seeding ha tutte le possibilità di andare (parecchio) avanti. Melbourne, in un certo senso, è stato pure il suo luogo di consapevolezza, là dove nel 2024 sono andati avanti i progressi già visti nel finale di 2023. Si fermò agli ottavi, ma fu solo l’inizio di un’annata che l’avrebbe portata a due finali Slam e, ancor più, a quella top ten che poi è sempre rimasta sua, con costanza e con la certezza di essere parte di quell’élite. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Sorteggio Australian Open 2026: Jasmine Paolini pesca una qualificata e vede Sabalenka all’orizzonte
Leggi anche: Australian Open 2026, entry list: 11 italiani iscritti con Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini
Jasmine Paolini all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis WTA; Australian Open 2026, Jasmine Paolini dopo il match con Rybakina: Speriamo che le Olimpiadi siano positive per gli italiani. Portare la fiamma ...; Australian Open 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: cammino fattibile fino a Sabalenka; Australian Open donne: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff. In campo già domenica.
Australian Open 2026: Jasmine Paolini alla ricerca di nuove altezze a Melbourne - Toccherà ancora una volta, con ogni probabilità, a Jasmine Paolini tenere alta la bandiera italiana in campo femminile agli Australian Open, almeno per ... oasport.it
Australian Open 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: cammino fattibile fino a Sabalenka - Si è tenuto nella notte il sorteggio degli Australian Open 2026, e per Jasmine Paolini c’è qualcosa da riprendersi, visto che il 2025 l’ha vista fermarsi ... oasport.it
Australian Open 2026, Cobolli e Paolini in campo domenica. Il programma di tutti gli italiani in gara - Il conto alla rovescia è quasi terminato, domenica 18 gennaio iniziano gli Australian Open 2026. msn.com
SINNER SUPER AUGER-ALIASSIME Il match d'esibizione tra Jannik e il tennista canadese finisce con le vittoria da parte di Sinner. Un'ottimo allenamento in vista dell'inizio degli Australian Open 2026 #Tennis #AusOpen #AO2026 #Sinner x.com
IL RE IN CAMPO L’Australian Open è vicinissimo… E quindi bisogna prepararsi al meglio! Domani mattina, alle 7, Jannik Sinner affronta Felix Auger-Aliassime in un match di esibizione! Sarà l’ultimo test in vista del primo Slam del 2026! Non perdet - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.