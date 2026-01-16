L'Australian Open 2026 si preannuncia come un importante momento per Jasmine Paolini, che cerca di consolidare la propria presenza nel circuito internazionale. Con un focus sulla costanza e la determinazione, la tennista italiana si prepara a sfidare le sfide di Melbourne, mantenendo vivo l'interesse per il suo percorso di crescita e i successi futuri.

Toccherà ancora una volta, con ogni probabilità, a Jasmine Paolini tenere alta la bandiera italiana in campo femminile agli Australian Open, almeno per quanto riguarda il concetto di corsa sulla lunga distanza. La toscana, del resto, da numero 7 del seeding ha tutte le possibilità di andare (parecchio) avanti. Melbourne, in un certo senso, è stato pure il suo luogo di consapevolezza, là dove nel 2024 sono andati avanti i progressi già visti nel finale di 2023. Si fermò agli ottavi, ma fu solo l’inizio di un’annata che l’avrebbe portata a due finali Slam e, ancor più, a quella top ten che poi è sempre rimasta sua, con costanza e con la certezza di essere parte di quell’élite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026: Jasmine Paolini alla ricerca di nuove altezze a Melbourne

Leggi anche: Sorteggio Australian Open 2026: Jasmine Paolini pesca una qualificata e vede Sabalenka all’orizzonte

Leggi anche: Australian Open 2026, entry list: 11 italiani iscritti con Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Jasmine Paolini all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis WTA; Australian Open 2026, Jasmine Paolini dopo il match con Rybakina: Speriamo che le Olimpiadi siano positive per gli italiani. Portare la fiamma ...; Australian Open 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: cammino fattibile fino a Sabalenka; Australian Open donne: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff. In campo già domenica.

Australian Open 2026: Jasmine Paolini alla ricerca di nuove altezze a Melbourne - Toccherà ancora una volta, con ogni probabilità, a Jasmine Paolini tenere alta la bandiera italiana in campo femminile agli Australian Open, almeno per ... oasport.it