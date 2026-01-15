Sorteggio Australian Open 2026 | Jasmine Paolini pesca una qualificata e vede Sabalenka all’orizzonte

Il sorteggio degli Australian Open 2026 ha assegnato a Jasmine Paolini un avversario tra le qualificazioni. L’azzurra, testa di serie numero 7, si trova nella parte alta del tabellone e potrebbe incontrare Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, ai quarti di finale. Il percorso del torneo si presenta equilibrato, con sfide importanti per le teste di serie e le qualificazioni.

Il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026 di tennis inizierà contro una qualificata: l’azzurra, accreditata della testa di serie numero 7, viene inserita nella parte alta del tabellone, e potrebbe incrociare ai quarti di finale la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo. Gli altri quarti di finale potenziali, oltre a Sabalenka-Paolini, sono, nella parte alta del tabellone, Gauff-Andreeva, ed in quella bassa, Pegula-Anisimova e Rybakina-Swiatek. Dunque Gauff, numero 3, finisce dalla parte di Sabalenka, mentre Anisimova, numero 4, termina dalla parte di Swiatek. 🔗 Leggi su Oasport.it

