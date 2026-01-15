Australian Open 2026 ecco il tabellone | possibile derby in semifinale tra Sinner e Musetti Tutti gli avversari degli italiani

Nella notte italiana è stato effettuato il sorteggio degli Australian Open 2026, con il tabellone ufficiale che si apre alle competizioni dal 18 gennaio. Tra gli italiani, Sinner e Musetti potrebbero incontrarsi in semifinale in un possibile derby. Di seguito, i dettagli sugli avversari di ciascun tennista, in un torneo che promette emozioni e sfide di alto livello.

Si è svolto nella notte italiana il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile degli Australian Open, che cominceranno ufficialmente domenica 18 gennaio dopo una settimana di qualificazioni ed eventi collaterali, come il Million Dollar 1 Point Slam, vinto da un dilettante che aveva anche battuto Jannik Sinner. E proprio Sinner affronterà Hugo Gaston nel primo turno, nella sua prima gara ufficiale del 2026. Non solo lui: in tabellone ci sono anche altri 9 italiani nel maschile e 2 nel femminile. Il campione Wimbledon difende i successi del 2024 e del 2025, mentre Alcaraz – che all’esordio affronterà Walton – cerca una storica prima volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

