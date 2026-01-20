audi e madonna di campiglio ospitano il ducati lenovo team e campioni in pista

Audi e Madonna di Campiglio accolgono il Ducati Lenovo Team per il quarto anno consecutivo in occasione dell’evento “Campioni In Pista”. L’iniziativa valorizza la collaborazione tra il marchio automobilistico e il team motociclistico, offrendo un’opportunità di incontro tra sport, tecnologia e passione. L’evento si svolge in un contesto naturale e raffinato, confermando l’impegno condiviso per l’eccellenza e l’innovazione.

Audi e la località di Madonna di Campiglio hanno ospitato per il quarto anno consecutivo il Ducati Lenovo Team, in occasione dell’evento “ Campioni In Pista ”. L’iniziativa si inserisce nella partnership avviata nel 2013 tra il marchio dei quattro anelli e la località trentina, legata a un percorso di collaborazione orientato a sport, innovazione e mobilità sostenibile. L’appuntamento è stata l’occasione per la presentazione ufficiale della squadra MotoGP Ducati Lenovo Team e delle novità della stagione sportiva 2026, oltre a offrire un contesto di celebrazione per il centenario della fondazione di Ducati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

