Attenta Schlein c’è spazio per una piccola Opa sul Pd delle anime morte

L’articolo analizza il contesto politico attuale, evidenziando le strategie e le contraddizioni delle principali figure di spicco. Si focalizza sul ruolo di Giorgia Meloni e sulla sua visione, spesso contraddittoria, tra alleanze internazionali e posizioni nazionali. Un approfondimento che invita a riflettere sulle dinamiche interne al panorama politico italiano e sulle possibili ripercussioni future.

Fa politica, Giorgia Meloni. A modo suo, cioè infilandosi in un intrico di contraddizioni – con Donald Trump o con l'Europa? – negando i problemi e realizzando, come il romanzo di Bret Easton Ellis, «less than zero», l'ideologia del nulla elevata a metodo di governo. A maggior ragione è inquietante come dall'altra parte, sotto una coltre di isterie di vario tipo, non si muova nulla. Manca un anno alle elezioni o poco più, calcola Matteo Renzi, non è molto ma non è neppure poco. Però è tutto fermo. Infatti i sondaggi registrano una situazione cristallizzata. Mentre sotto la cenere cova un nervosismo che ormai tracima.

