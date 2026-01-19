una sinistra di anime morte

Una delle prime memorie politiche che ricordo riguarda l’Iran. I miei genitori, entrambi militanti di sinistra, avevano sostenuto con convinzione la rivolta contro il regime dello Scià. Questo episodio ha segnato il mio percorso di comprensione delle dinamiche di cambiamento e delle sfide legate alla lotta per la libertà, temi che continuano a influenzare il mio modo di vedere la politica e l’attivismo.

Le posizioni sull’Iran e il Venezuela, la mancata mobilitazione per l’Ucraina: è il peccato originale dell’antioccidentalismo che detta le scelte populiste e l’inerzia delle leadership Uno dei miei primi ricordi politici è legato all’Iran. Mia madre e mio padre, all’epoca militanti di sinistra, avevano appoggiato con forza la rivolta iraniana contro il regime dello Scià, che all’inizio era partecipata anche da forze di sinistra e marxiste (poi messe prontamente fuorilegge). Nei primi anni Ottanta mia madre, in una conversazione con me, usò quella scelta errata come un esempio di stupido antioccidentalismo che aveva portato donne impegnate nel movimento femminista a sostenere quello che era diventato un feroce regime oppressivo in particolare verso le donne. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

