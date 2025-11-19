Derby in casa Pd Riformisti vs Schlein il gioco delle date
Prato, 19 novembre 2025 – No, non è una coincidenza. Le date sul calendario non sono state scelte a caso. E allora sarà derby, anzi derbissimo dentro le anime del Pd sempre in fibrillazione. Riformisti da una parte, Schlein, i suoi, e il soccorso rosso del ’correntone’ nascente dall’altra. Et voilà servita la disfida degli eventi. Il dato lampante? Insieme al momento si sta un po’ stretti. Da “Crescere” a Milano a “Innovare per competere”, così hanno riacceso il motore i riformisti dem. Dopo la prima puntata a fine ottobre con la regia di Giorgio Gori (con lui Lorenzo Guerini, Graziano Delrio, Pina Picierno, Filippo Sensi, Matteo Biffoni) si passa a fine novembre (il 29) a Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
