Jacobs nessun ritiro e obiettivo Los Angeles 2028 | So di poter essere competitivo

Marcell Jacobs, atleta di livello internazionale, ha dichiarato di non aver intenzione di ritirarsi e di continuare a puntare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Con un atteggiamento determinato, l’atleta crede di poter mantenere la competitività richiesta per raggiungere nuovi traguardi. La sua volontà di proseguire la carriera sportiva testimonia l’impegno e la dedizione verso il raggiungimento di obiettivi a lungo termine.

(Adnkronos) – Marcell Jacobs non si ritira, ma guarda avanti e mette nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo mesi di dubbi e incertezze, il due volte campione olimpico a Tokyo (100 metri e staffetta 4×100) si è raccontato in una lunga intervista a Sportweek: "Questi mesi di pausa sono stati utili, non .

Jacobs rompe il silenzio sul ritiro: il sogno Los Angeles e il rapporto con la Fidal. Tamberi, l’ammissione sui social - Marcell Jacobs rompe il silenzio sul ritiro e punta l'obiettivo su Los Angeles 2028 ma i dubbi restano. sport.virgilio.it

Jacobs, obiettivo Los Angeles. Leoni si racconta e il nuovo derby francese: su Sportweek - Sul primo numero 2026 del settimanale della Gazzetta dello Sport l'olimpionico dei 100 a Tokyo racconta di avere ritrovato gli stimoli giusti per ripartire e puntare di nuovo in alto. msn.com

