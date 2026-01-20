L'Atalanta si prepara alla sfida di Champions League contro l'Athletic Bilbao. Tra i convocati figura anche Djimsiti, che potrebbe scendere in campo titolare, mentre Lookman, anche lui presente, è probabile che inizi dalla panchina. La squadra bergamasca si avvicina a questa importante gara con la possibilità di schierare alcuni dei suoi protagonisti più esperti, puntando a un risultato positivo in un contesto europeo di rilievo.

CALCIO. Il difensore è fra i convocati per il match di Champions League, così come Lookman, che però è destinato a partire dalla panchina. Non ce la fa invece Bellanova. L’Atalanta si appresta a sfidare l’Athletic Bilbao per la penultima giornata del girone di Champions League (mercoledì 21 gennaio alle 21 alla New Balance Arena e su Sky), e lo farà avendo fra i convocati Berat Djimsiti e Ademola Lookman, ma non Raoul Bellanova. Oltre all’esterno, gli altri due assenti sono Mitchel Bakker e Giacomo Raspadori: quest’ultimo potrà essere inserito nella lista Champions solo dall’eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta verso l’Athletic: Djimsiti c’è e potrebbe giocare titolare

