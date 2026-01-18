Atalanta Djimsiti verso il rientro in Champions Da valutare Bellanova e Lookman

L’Atalanta si prepara alla fase decisiva della stagione, puntando alla qualificazione in Champions League. Dopo il pareggio a Pisa, i nerazzurri continuano gli allenamenti, valutando il recupero di Djimsiti e le condizioni di Bellanova e Lookman. La sfida contro l’Athletic Club, in programma il 21 gennaio alla New Balance Arena, rappresenta un momento cruciale per il percorso europeo della squadra.

Senza sosta, dritti verso l’obiettivo Champions League. Dopo il pareggio di Pisa l’Atalanta non si è fermata, anzi, è andata avanti a lavorare ogni giorno per preparare al meglio una serie di partite decisive, a partire da quella in programma mercoledì 21 gennaio alle 21 alla New Balance Arena contro l’ Athletic Club fondamentale per il cammino europeo. Proprio in occasione della notte europea di Bergamo, mister Raffaele Palladino dovrebbe recuperare Berat Djimsiti, che nella seduta d’allenamento di domenica ha svolto parte della seduta in gruppo. La pesante contusione al bacino è ormai alle spalle: salvo sorprese, nei prossimi giorni lavorerà a pieno regime insieme ai compagni e sarà a disposizione per il match, riportando al completo il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta al lavoro verso Pisa: Bellanova e Kolasinac in miglioramento, Djimsiti da valutare

L'Atalanta si prepara alla trasferta di Pisa, con Bellanova e Kolasinac in fase di miglioramento e Djimsiti ancora in valutazione. La squadra lavora con attenzione in vista della prossima partita, mentre le decisioni definitive verranno prese nelle prossime ore. Se non sarà il match contro Pisa, l’obiettivo potrebbe essere l’Athletic. La società monitora attentamente la condizione dei giocatori, in un contesto di progressivo recupero.

Leggi anche: LIVE Marsiglia-Atalanta, 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: Lookman a segno su assist di Bellanova

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L'Atalanta nel primo tempo va a centimetri dal gol con Lookman e Scamacca

Berat #Djimsiti ha svolto parte del lavoro in gruppo: recupero vicino per #Atalanta Bilbao Per Bakker e Raoul Bellanova lavoro individuale in campo x.com

Subito in campo a Zingonia: scarico post-Pisa. Djimsiti e Bellanova ancora a parte - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook