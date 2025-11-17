Atalanta domani la ripresa degli allenamenti Palladino ritrova gli azzurri e Lookman

Bergamo, 17 novembre 2025 – L’Atalanta domani riprende ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia per preparare la trasferta in programma al Maradona di Napoli sabato sera, quando sulla panchina nerazzurra debutterà Raffaele Palladino. Il 41enne tecnico campano (il più giovane di sempre ad accomodarsi sulla panchina nerazzurra), mercoledì pomeriggio verrà presentato ai giornalisti in conferenza nella sala stampa della New Balance Arena, dove poi il nuovo allenatore esordirà il 30 contro la Fiorentina. In mezzo mercoledì 26 la trasferta di Champions a Francoforte in casa dell’Eintracht. Da domani Palladino e il suo staff, totalmente rinnovato rispetto alla gestione Juric, avranno a disposizione già diversi nazionali tornati dai rispettivi impegni: dagli azzurri delusi dal naufragio casalingo con la Norvegia all’ancora più deluso Ademola Lookman, eliminato con la sua Nigeria nei playoff continentali africani, perdendo così la possibilità di andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, domani la ripresa degli allenamenti. Palladino ritrova gli azzurri e Lookman

Approfondisci con queste news

TA - Atalanta, tutto pronto per Palladino: accordo a un passo, firma attesa entro domani - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta, domani sarà il giorno dell’annuncio ufficiale che presenterà Raffaele Palladino come nuovo tecnico del club nerazzurro. Per l’ex Fiorentina contratto fino al giugno del 2027. Vai su X

Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti con Conte: Si attendono i nazionali per preparare la formazione anti-Atalanta - Nel pomeriggio, il Napoli riprenderà gli allenamenti sotto il proprio condottiero, Antonio Conte, il quale è tornato nel capoluogo campano dopo i 5 giorni a Torino. Si legge su gonfialarete.com

Atalanta, Palladino per dare l'elettroshock. E De Ketelaere non segna da due mesi - La sveglia per la ripresa degli allenamenti a Zingonia è impostata per domattina e Raffaele Palladino potrà contare su un'Atalanta. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Atalanta, ecco quando si riprende - Infermeria quasi vuota, l'Atalanta inizierà gli allenamenti martedì pensando al match contro il Napoli in calendario sabato al Maradona ... Si legge su calcioatalanta.it