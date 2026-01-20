Asta Ferrari prezzi pazzi in America | la F430 di Trump e 15 milioni per una Enzo

Durante l’asta Mecum Kissimmee in Florida, sono stati raggiunti prezzi record per diverse vetture Ferrari moderne. Tra le protagoniste, la F430 di Trump e un’Enzo venduta per 15 milioni di dollari. Un evento che testimonia l’interesse crescente per le auto di lusso italiane nel mercato americano, con quotazioni che sorprendono e definiscono nuovi standard nel settore delle aste di automobili di alta gamma.

Nel giro di due settimane sono transitate più di 3.600 auto sul palcoscenico dell'asta Mecum Kissimmee, in Florida. Un evento assolutamente frenetico, tra l'incessante ricambio di vetture in pedana, il rilancio di offerte e soprattutto le urla dei battitori d'asta, che qui seguono ancora il tradizionale Auction Chant americano da oltre 300 parole al minuto, durante sessioni senza pause da circa dieci ore ciascuna. Ed è in questa cornice così diversa rispetto a quanto comunemente visto nelle aste europee che è andato in scena uno degli avvenimenti più significativi per il mondo del collezionismo di auto, in particolar modo gli amanti del Cavallino rampante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Asta Ferrari, prezzi pazzi in America: la F430 di Trump e 15 milioni per una Enzo Leggi anche: L’asta che può riscrivere la storia? A gennaio, con una Ferrari GTO bianca. Si parte da 60 milioni di euro Leggi anche: Il significato del wc d’oro di Cattelan all’asta per 10 milioni, Nicolas Ballario: “Uno sfottò all’America” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ferrari 250 GTO: l’unica bianca venduta a prezzo stellare, ma non da record - L’unica Ferrari 250 GTO uscita in tinta Bianco Speciale dalla sede produttiva della casa di Maranello è stata battuta all’asta, dagli specialisti di Mecum Auctions, per 35 milioni di dollari (che dive ... clubalfa.it

