L’asta che può riscrivere la storia? A gennaio con una Ferrari GTO bianca Si parte da 60 milioni di euro
Il prossimo gennaio, in Florida andrà all'asta un gioiello senza precedenti: la Ferrari 250 GTO con numero di telaio 3729GT. Non si tratta di una "semplice" GTO, ma dell'unico esemplare al mondo uscito dalla fabbrica di Maranello nella livrea Bianco Speciale.
