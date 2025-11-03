Il significato del wc d'oro di Cattelan all'asta per 10 milioni Nicolas Ballario | Uno sfottò all’America

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotheby's ha messo all'asta "America", il wc d'oro realizzato da Maurizio Cattelan. Nicolas Ballario ne ha spiegato a Fanpage.it il vero significato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Arte, il wc d’oro di Maurizio Cattelan va all’asta: prezzo di partenza da 10 milioni. Ma tutto dipende dalla quotazione del lingotto - Il record dell’artista restano i 17 milioni incassati nel 2016 per la scultura di Hitler inginocchiato Him ... Come scrive milanofinanza.it

Rubano wc d'oro massiccio del valore di 5,5 milioni di euro a Londra, presi i quattro ladri - Quattro uomini stati incriminati dalla giustizia per il clamoroso furto, avvenuto nel settembre 2019 in un castello dell'Inghilterra, del wc d'oro massiccio ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Significato Wc D Oro