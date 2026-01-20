Assegno sociale | rinuncia al mantenimento non è ostativa

La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia al mantenimento non costituisce un ostacolo per ottenere l’assegno sociale. La decisione si basa sulla considerazione che il diritto all’assegno dipende esclusivamente dal reddito effettivo del richiedente, indipendentemente dall’eventuale rinuncia agli alimenti. Questa interpretazione chiarisce un importante aspetto riguardante le condizioni di accesso ai benefici assistenziali.

Cassazione chiarisce: la rinuncia agli alimenti non esclude il diritto all’assegno sociale, conta solo il reddito effettivo del richiedente. La rinuncia all’assegno di mantenimento o agli alimenti non è, di per sé, una causa ostativa alla concessione dell’ assegno sociale. A chiarirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33316 del 19 dicembre 2025, che interviene su uno dei profili più controversi nella valutazione del diritto alla prestazione assistenziale. La pronuncia assume particolare rilievo pratico, poiché pone un argine alle interpretazioni restrittive che, negli anni, hanno condotto al rigetto di numerose domande di assegno sociale basate su presunzioni e non su una reale analisi della condizione economica del richiedente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Assegno sociale Inps, se rinunci al mantenimento non perdi il dirittoL’assegno sociale Inps rappresenta una misura di sostegno destinata agli anziani in condizioni di difficoltà economica.

