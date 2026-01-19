Prima di raggiungere il successo, Ashton Kutcher affrontò un rifiuto significativo: una griffe di alta moda lo escludé da una campagna pubblicitaria, ritenendolo «troppo grasso». Questa esperienza testimonia le sfide incontrate prima di diventare un attore noto, sottolineando come le aspettative del mondo della moda possano influenzare le carriere emergenti.

Sì, proprio lui. A raccontarlo è stato lo stesso attore, oggi 47enne, in una recente intervista a Entertainment Tonight, dove insieme ai co-protagonisti di The Beauty, la nuova serie tv in uscita tra pochissimi giorni, ha parlato di perfezione, insicurezze e standard estetici che, a quanto pare, non fanno sconti proprio a nessuno. Kutcher ha iniziato a fare il modello a 19 anni, e di inadeguatezza ne ha esperita a palate. Il ricordo più vivido arriva direttamente dagli archivi della moda anni ’90. Campagna esclusiva per Gucci, Tom Ford al comando, volo per l’Italia, fitting. «Mi mette addosso una specie di Speedo rosa», racconta Kutcher, specificando con precisione quasi notarile che all’epoca pesava esattamente 178 libbre, quindi poco più di 80 kg. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ashton Kutcher, il giorno in cui una griffe lo licenziò perché «troppo grasso»

Le coppie sul red carpet dei Golden Globes 2026, come Ashton Kutcher e Mila Kunis, hanno condiviso momenti di eleganza e complicità. Arrivare insieme e lasciare la serata con un premio rappresenta un'esperienza significativa, che unisce successo professionale e affetto personale. Questo evento rimane un'occasione speciale per celebrare il talento e le relazioni che rendono unica la manifestazione cinematografica.

Ashton Kutcher ha recentemente condiviso parole positive nei confronti di Demi Moore, sottolineando il suo orgoglio per lei. I due attori, legati dal 2003 al 2011 e successivamente separati, sembrano aver trovato una nuova serenità. La loro storia, segnata da momenti complessi, mostra ora un rapporto più maturo e rispettoso, evidenziando il percorso di crescita personale di entrambi.

