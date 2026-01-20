ASCOLTI TV 19 GENNAIO 2026 | SI CONFERMA LA PRESIDE 27,4% CRESCE ZELIG 21,9% BOTTO AFFARI TUOI 25,4%

Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026 evidenziano la conferma della Preside con il 27,4%, seguita da Zelig al 21,9%. Buoni risultati anche per Affari Tuoi, che si attesta al 25,4%. La seconda puntata di La Preside e la nuova stagione di Zelig hanno mantenuto l’attenzione del pubblico, confermando le preferenze degli spettatori per programmi di intrattenimento e varietà.

ASCOLTI TV 19 GENNAIO 2026 • LUNEDÌ •. Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026 con la seconda puntata de La Preside e di Zelig 30. Ecco i dati di ieri.

Cinque Minuti – 4648 22.10
Affari Tuoi – 5412 25.40
La Preside – 4553 27.40

Gira La Ruota della Fortuna – 4218 20.

Ascolti tv lunedì 19 gennaio 2026: La Preside, Zelig 30, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv ieri, 19 gennaio 2026: lo scontro in prima serata tra La Preside e Zelig, la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

