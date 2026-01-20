Ecco l'analisi degli ascolti TV di lunedì 19 gennaio 2026: La Preside su Rai1 ha registrato 4.553.000 spettatori, con il 27,4% di share, confermandosi il programma più seguito della serata. Zelig ha invece ottenuto un rialzo, raggiungendo il 21,9%. Questi dati forniscono un quadro aggiornato delle preferenze del pubblico televisivo nella prima serata.

Ieri sera, lunedì 19 gennaio 2026, La Preside su Rai1 ha raccolto 4.553.000 spettatori con il 27,4% di share dalle 21:50 alle 23:46, confermandosi leader della serata. Zelig 30 su Canale5 ha conquistato 2.857.000 spettatori e il 21,9% di share dalle 22:01 alle 00:47, mostrando una crescita rispetto alle puntate precedenti. Su Rai2, il film Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana ha intrattenuto 574.000 spettatori con il 3,2% di share. Su Italia1, John Wick – Capitolo 2 ha raccolto 909.000 spettatori ( 5,2% ), mentre su Rai3 Lo Stato delle Cose ha totalizzato 906.000 spettatori ( 6% ). Su Rete4, Quarta Repubblica ha ottenuto 643. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. La Preside conferma il successo 27.4%, Zelig in rialzo 21,9%e

Ascolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. Successone per La Preside (27.4%), bene Zelig (21.9%)Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di lunedì 19 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto La Preside su Rai1 raggiungere il 27,4% di share con circa 4,55 milioni di spettatori.

ASCOLTI TV 19 GENNAIO 2026: SI CONFERMA LA PRESIDE (27,4%), CRESCE ZELIG (21,9%), BOTTO AFFARI TUOI (25,4%)Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026 evidenziano la conferma della Preside con il 27,4%, seguita da Zelig al 21,9%.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Luisa Ranieri ringrazia il pubblico per l’ottimo successo di ascolti raggiunto con La Preside “Grazie per esserci stati, ieri eravamo davvero in tanti, vi aspetto lunedì prossimo”. Anche la Rai si complimenta con l’attrice napoletana per il 27% di share raggiunto - facebook.com facebook

#AscoltiTV Total Audience | Lunedì 12 Gennaio 2026. #UominieDonne (+92K) cresce più di tutti. Segue #LaForzadiunaDonna (+79K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com