ascolti tv del 19 gennaio luisa ranieri fa tremare vanessa incontrada

Lunedì 19 gennaio segna l'inizio della settimana televisiva con un confronto tra due protagoniste di rilievo. Su Rai 1, Luisa Ranieri interpreta La Preside, mentre su Canale 5 Vanessa Incontrada conduce Zelig 30 insieme a Claudio Bisio. Questa serata lascia intuire una sfida tra due figure di spicco della televisione italiana, offrendo agli spettatori un’alternativa tra fiction e intrattenimento comico.

La settimana televisiva si apre lunedì 19 gennaio con la sfida in prima serata tra Luisa Ranieri, protagonista su Rai 1 della fiction La Preside, e Vanessa Incontrada che su Canale 5 ha condotto con Claudio Bisio Zelig 30. In La Preside, ispirato a una storia vera, abbiamo ritrovato Eugenia che si dedica con energia a recuperare studenti come Marita, costretta in casa dal fidanzato manipolatore, e Mario, vittima di bullismo di genere, sacrificando la sua famiglia, soprattutto il figlio Andrea che cova sempre più risentimento nei confronti della madre. Invece sul palco di Zelig 30, tra i vari comici, abbiamo ritrovato Geppi Cucciari ed Elio e le Storie tese. 🔗 Leggi su Dilei.it

