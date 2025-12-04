Ascolti tv del 3 dicembre Gigi e Vanessa Incontrada sfidano L’altro ispettore

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono tornati su Canale 5 per il terzo appuntamento con il loro show e mercoledì 3 dicembre si sono trovati a sfidare L’altro ispettore, non più il Commissario Montalbano, in onda su Rai 1. Gigi e Vanessa Insieme è uno spettacolo di grandissimo successo che ha dato ottime soddisfazioni in fatto di ascolti tv. La coppia è amatissima dal pubblico e non ha avuto problemi a battere in fatto di share le grandi fiction di Rai 1. Senz’altro i risultati più che rosei di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna danno un bel slancio alla prima serata di Canale 5, anche se non è sempre così scontato (vedi il Grande Fratello). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 3 dicembre, Gigi e Vanessa Incontrada sfidano L’altro ispettore

Argomenti simili trattati di recente

#AscoltiTV Total Audience | Martedì 2 Dicembre 2025. #JuventusUdinese (+101K) cresce più di tutti in prima serata. La partita di #CoppaItalia insegue #UominieDonne (+120K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen Vai su X

"Queste di fine dicembre sono le notti più lunghe, e così nel silenzio della casa ascolti gli scatti dei secondi sull'orologio che da soli riempiono lo spazio che ti è attorno. (...) Attraverso le finestre guardi le stelle che vanno per il cielo, come i tuoi ricordi, o le tue fa - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv ieri 3 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 3 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 3 dicembre 2025. Secondo mam-e.it

Ascolti tv ieri (2 dicembre): Francesca Fagnani chiude in risalita, batosta De Martino - L’Altro Ispettore vince col 18% di share, La Notte del Cuore sale al 16,5%, La Ruota stacca Affari Tuoi di oltre un milione di spettatori: tutti i dati Auditel ... Riporta libero.it

Ascolti TV ieri sera, 2 dicembre 2025: chi ha vinto tra L’Altro Ispettore e La Notte nel Cuore? - Ascolti TV: la serata di martedì 2 dicembre 2025 ha visto una sfida agguerrita tra programmi diversi, con un unico vincitore. Si legge su money.it

Ascolti TV Total Audience | Martedì 2 Dicembre 2025: Coppa Italia e fiction a confronto, chi vince la serata? - Ieri sera, martedì 2 dicembre 2025, la sfida degli ascolti TV ha visto Rai1 conquistare la serata grazie a L’Altro Ispettore, mentre la partita di Coppa Italia su Italia1 cresce più di tutti ... Scrive quilink.it

Ascolti tv ieri martedì 2 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Belve, DiMartedì e La Notte nel Cuore - Ascolti tv martedì 2 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'altro ispettore contro La Notte nel Cuore, Belve, Coppa Italia e DiMartedì ... Da virgilio.it

Ascolti tv ieri (1° dicembre): debutto col botto per Sandokan, Rai 1 vola con Can Yaman e GF fermo - La nuova serie fa il pieno e trionfa col 33,9% di share facendo decollare anche Stefano De Martino: tutti i numeri e dati Auditel ... Scrive libero.it