La serata televisiva del 12 gennaio è stata caratterizzata dal duro scontro tra due grandi artiste, Luisa Ranieri, protagonista su Rai 1 de La Preside, e Vanessa Incontrada che ha condotto con Claudio Bisio su Canale 5 Zelig 30. Luisa Ranieri ha debuttato su Rai 1 con la nuovissima serie La Preside, prodotta anche da suo marito Luca Zingaretti. La fiction è ispirata alla storia vera della dirigente scolastica, Eugenia Canfora. Per celebrare i 30 anni di Zelig, su Canale 5 Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno condotto Zelig 30, una puntata scoppiettante che ha visto sul palco, tra gli altri ospiti, Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest e Raul Cremona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 12 gennaio, Luisa Ranieri contro Vanessa Incontrada. Gerry Scotti inarrestabile

