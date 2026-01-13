Ascolti tv ‘La preside’ Luisa Ranieri vola al 27% di share e Rai1 vince la prima serata

Ieri sera, lunedì 12 gennaio 2026, Rai1 ha ottenuto il maggior ascolto in prima serata con il programma 'La Preside' interpretato da Luisa Ranieri. La serie ha raggiunto il 27% di share, confermando la sua rilevanza nel panorama televisivo. La vittoria di Rai1 evidenzia l’apprezzamento del pubblico per questa produzione, che si conferma tra i titoli di maggiore successo della serata.

(Adnkronos) – È Rai1 con 'La Preside' Luisa Ranieri a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 12 gennaio 2026. La prima puntata della fiction ispirata alla preside di Caivano Eugenia Carfora ha incollato davanti allo schermo 4.814.000 spettatori, totalizzando il 27% di share. Secondo posto sul podio per Canale5, che con .

