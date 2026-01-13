Lunedì 12 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano che su Rai1,

Nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, su Rai1 La Preside ha interessato 4.814.000 spettatori pari al 27% di share dalle 21:51 alle 23.37. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1% dalle 21:58 alle 00:41. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 845.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 John Wick incolla davanti al video 880.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.002.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 743.000 spettatori (5.5%). Su La7 Putin – Anatomia di uno Zar raggiunge 815.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 12 Gennaio 2026. La Preside vola al 27% (4,8 mln), Zelig resiste al 21.1% (2,9 mln)

Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 25 Ottobre 2025. Tú Sí Que Vales va forte (4,2 mln – 27.1%), Ballando al 22.8% (3 mln)

Leggi anche: ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2026: A TESTA ALTA PARTE COL BOTTO (4.2 MLN E 24,1%), TEMPI SUPPLEMENTARI, SCI ALPINO, VOLA LA RUOTA DI GERRY (27,1%)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascolti tv lunedì 12 gennaio | La preside Zelig Lo Stato delle Cose; Ascolti TV | Lunedì 5 Gennaio 2026 Salemme vince col 17.5% Io Sono Farah al 12.1% benissimo Mamma ho riperso l’aereo 11.6%; Sport in tv oggi lunedì 12 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 12 gennaio 2026.

Ascolti tv 12 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, i dati di Affari Tuoi contro la Ruota - Gli ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026: chi ha vinto in termini di dati auditel tra La Preside su Rai 1 e Zelig 30 su Canale5 ... fanpage.it