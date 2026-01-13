Ascolti TV | Lunedì 12 Gennaio 2026 La Preside vola al 27% 4,8 mln Zelig resiste al 21.1% 2,9 mln
Lunedì 12 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano che su Rai1,
Nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, su Rai1 La Preside ha interessato 4.814.000 spettatori pari al 27% di share dalle 21:51 alle 23.37. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1% dalle 21:58 alle 00:41. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 845.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 John Wick incolla davanti al video 880.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.002.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 743.000 spettatori (5.5%). Su La7 Putin – Anatomia di uno Zar raggiunge 815.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
