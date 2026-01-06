Strada Bassa Nuova nella notte un grosso incendio distrugge il sottotetto di un' abitazione

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, un incendio ha interessato il sottotetto di un'abitazione in Strada Bassa Nuova, a Parma, al civico 37. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere i danni, ma l'incendio ha causato ingenti danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Nel corso della nottata tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio è scoppiato un incendio nel sottotetto di un'abitazione in Strada Bassa Nuova a Parma, al civico 37. L'allarme è scattato verso mezzanotte, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Tre squadre sono partite dalla caserma di via Chiavari.

