Fonte Nuova controlli straordinari dei Carabinieri | un arresto due denunce e oltre 200 persone identificate
FONTE NUOVA – Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, impegnati in un’operazione mirata alla prevenzione e alla repressione delle forme di illegalità. L’attività ha interessato le principali arterie del comune di Fonte Nuova, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dei controlli è stata arrestata una 39enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, destinataria di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare per violazioni in materia di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
