Aprire il voto anche ai 16enni l’idea di +Europa che piace anche a destra | chi è favorevole chi contro e perché

La proposta di estendere il diritto di voto ai sedicenni, promossa da Più Europa, mira a coinvolgere i giovani nella vita politica e a rafforzare la partecipazione democratica. La campagna «Voto16» suscita opinioni diverse: alcuni vedono in questa misura un’opportunità di rinnovamento, altri sollevano dubbi sulla maturità degli elettori giovani. Questa discussione riflette le tensioni tra inclusione democratica e responsabilità civica.

Estendere la platea di chi potrà andare alle urne e votare alle elezioni politiche del 2027 includendo anche i sedicenni: è questo l’obiettivo della campagna «Voto16», lanciata questa mattina dal leader di Più Europa, Riccardo Magi, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Non una proposta di legge già sul tavolo, «ma un appello al Parlamento », ha ribadito il deputato, sollecitando i colleghi a intervenire sull’articolo 48 della Costituzione, che stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto, per abbassare il limite d’età dell’elettorato attivo. La misura “parla” a tutti i sedicenni che, in Italia, corrispondono per lo più ai giovani iscritti al terzo anno delle scuole superiori (licei, istituti tecnici e professionali), con possibili variazioni legate a bocciature o ad anticipi scolastici (i cosiddetti “primini”, dunque un anno avanti), ma anche a chi segue percorsi di formazione professionale o ha già lasciato la scuola dopo la fine dell’obbligo di istruzione.🔗 Leggi su Open.online

