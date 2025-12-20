L’elenco dei beni inclusi nel patto Comune-Demanio conta diversi edifici simbolo della città, per i quali si è immaginato un futuro che starà poi agli enti coinvolti nel sodalizio riuscire a trasformare in realtà. Quattro sono gli immobili demaniali: l’ex Convento della Ripa, il carcere, la Questura e la caserma della Guardia di Finanza. Gli altri sono tutti di proprietà del Comune: la Rocca di Ravaldino, l’ex Eridania, l’ex deposito Atr, la Fiera e i musei San Domenico. Per quanto riguarda la Ripa, il progetto è già approntato e in parte finanziato dal Ministero della Cultura per 13,8 milioni (difficilmente, però, questa cifra sarà sufficiente). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luce anche per la Ripa. L’idea: aprire il chiostro ai cittadini già nel 2026

Leggi anche: Ferrari, Horner è più di un'idea: ecco perché può arrivare già nel 2026

Leggi anche: In Lombardia è già Natale: i mercatini che stanno per aprire (anche in Brianza)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Appunti di viaggio dicembre 2025 11 dicembre h19 Stefania D'Ambrosio.. .. si muove la città.... per Lucio Dalla SPAZIOGRARO Via della luce 32 /a Trastevere Ripa Roma Info e prenotazioni WhatsApp 3892845581 Michele Micarelli Eleonora Iori #st - facebook.com facebook