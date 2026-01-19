Antonio Medugno conferma estorsione e abusi da parte di Alfonso Signorini | Ho detto tutta la verità

Antonio Medugno, modello e ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato le accuse di violenza sessuale ed estorsione rivolte a Alfonso Signorini. In un’intervista, Medugno ha affermato di aver detto tutta la verità riguardo agli episodi denunciati, sottolineando l’importanza di fare luce su quanto accaduto. La vicenda resta sotto attenzione, mentre si attendono sviluppi nelle indagini in corso.

Antonio Medugno, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato le accuse di violenza sessuale ed estorsione contenute nella sua denuncia contro il conduttore televisivo Alfonso Signorini. Il giovane è stato sentito come testimone per circa tre ore dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis nella Procura di Milano. «Non sono io a dover dire se esiste un sistema», ha dichiarato Medugno all’uscita dall’audizione. «Io penso alla mia vicenda e a quello che ho subito. Ho raccontato tutta la verità oggi e sono molto fiducioso nella magistratura». Interpellato dai cronisti sulla possibilità che altri denunciassero Signorini, Medugno ha risposto: «Credo di non rimanere solo, ma non so chi ci potrà essere. 🔗 Leggi su Leggo.it

Antonio Medugno sentito in Procura contro Alfonso Signorini: “Abusi ed estorsione”

Antonio Medugno ha reso testimonianza in Procura in merito alla denuncia contro Alfonso Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione. La testimonianza si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario in corso, nel quale vengono accertate eventuali responsabilità e fatti. La vicenda è soggetta a indagini e si trova sotto l’attenzione delle autorità competenti, nel rispetto delle procedure legali e della presunzione di innocenza.

Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale e estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno

Alfonso Signorini è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. La procura di Milano ha avviato un'indagine ufficiale, che si basa sulla denuncia presentata lo scorso 24 dicembre. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti, nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

