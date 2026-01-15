Clarissa Selassié ha recentemente condiviso dettagli riguardanti le sue conversazioni con Alfonso Signorini, in particolare su Antonio Medugno. In un’intervista, la concorrente ha rivelato alcuni aspetti delle confidenze ricevute dal conduttore durante il suo percorso al GF Vip. Questa testimonianza offre uno sguardo più approfondito sui rapporti e le dinamiche vissute all’interno della Casa, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della sua esperienza televisiva.

Clarissa Selassié è tornata a parlare del periodo legato al GF Vip, di Antonio Medugno e Alfonso Signorini. Lo ha fatto con un’intervista lunga e diretta a FanPage. Nel suo racconto mette ordine tra voci, fraintendimenti e versioni circolate per mesi, spiegando cosa è accaduto davvero nella frequentazione con il modello napoletano e perché certe dinamiche hanno avuto così tanto spazio. Tra passaggi intimi, riflessioni sul “personaggio” e un riferimento a una confidenza ricevuta da Signorini, le sue parole stanno già facendo il giro del web. Caso Alfonso Signorini: reagisce Belen Rodriguez L’intervista a FanPage di Clarissa Selassié. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Clarissa Selassié svela cosa le aveva confidato Signorini su Antonio Medugno

