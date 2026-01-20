Anguillara Federica Torzullo massacrata e sepolta | il racconto choc minuto per minuto!

L'omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara, ha sconvolto la comunità locale. La vicenda si distingue per la sua crudeltà e precisione, con dettagli che emergono nel corso delle indagini. Questo articolo ricostruisce passo dopo passo le fasi del delitto, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto, nel rispetto delle fonti e delle informazioni disponibili.

Un delitto calcolato nei minimi dettagli: Federica è stata uccisa, fatta a pezzi e sepolta con freddezza. Il racconto agghiacciante di un femminicidio che scuote le coscienze. C’è qualcosa di profondamente inquietante in quanto accaduto tra le mura di una casa apparentemente normale, ad Anguillara Sabazia. Quella che sembrava una coppia ormai in crisi, come tante, è precipitata in un abisso di orrore il 9 gennaio scorso. In quel lasso di tempo compreso tra le 7:40 e le 8:45 del mattino, Claudio Carlomagno avrebbe messo in atto un piano da brividi: ha ucciso la moglie Federica Torzullo, e subito dopo si è impegnato con freddezza a far sparire ogni traccia di lei. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Anguillara, il minuto di rumore degli studenti in ricordo di Federica Torzullo: «Un’altra donna morta per mano del patriarcato»Gli studenti del liceo scientifico Vian di Bracciano, con sede anche ad Anguillara Sabazia, hanno dedicato un minuto di silenzio in memoria di Federica Torzullo, vittima di femminicidio.

Il buco di nove ore nel racconto di Claudio Carlomagno sulla scomparsa di Federica Torzullo ad AnguillaraNel racconto di Claudio Carlomagno sulla scomparsa di Federica Torzullo si evidenzia un vuoto di nove ore, un dettaglio che suscita domande.

