Anguillara il minuto di rumore degli studenti in ricordo di Federica Torzullo | Un’altra donna morta per mano del patriarcato

Gli studenti del liceo scientifico Vian di Bracciano, che ha sede anche ad Anguillara, hanno osservato un minuto di rumore in ricordo di Federica Torzullo, la donna di Anguillara Sabazia uccisa dal marito Claudio Carlomagno e il cui cadavere è stato trovato nella giornata di ieri, domenica 18 gennaio. A darne notizia è la Rete degli studenti medi del Lazio, che hanno organizzato l’iniziativa per protestare contro l’ennesimo femminicidio. Il «minuto di rumore» degli studenti. «La comunità scolastica tutta, in un momento di dolore collettivo per il territorio, sceglie di non rimanere in silenzio e di denunciare, ancora una volta, la morte di una donna per mano del patriarcato », spiega in una nota l’associazione studentesta.🔗 Leggi su Open.online

A Anguillara, è stato identificato il corpo rinvenuto sepolto nell'azienda di Claudio Carlomagno come quello di Federica Torzullo. I carabinieri hanno scoperto il cadavere all'interno della sede dell'attività e dei mezzi aziendali. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del decesso e i motivi dell’occultamento del corpo.

A Anguillara, è stata identificata come Federica Torzullo la donna trovata morta e sepolta. Il marito, sospettato, è stato trasferito in carcere. Il riconoscimento ufficiale avverrà presso l’obitorio del Verano, dove il cadavere sarà portato dalla mortuaria, grazie ai vestiti e agli oggetti ritrovati sulla scena. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso.

