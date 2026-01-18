il buco di nove ore nel racconto di claudio carlomagno sulla scomparsa di federica torzullo ad anguillara

Nel racconto di Claudio Carlomagno sulla scomparsa di Federica Torzullo si evidenzia un vuoto di nove ore, un dettaglio che suscita domande. Analizzando le testimonianze e le evidenze, emerge un'interrogazione sulla coerenza degli eventi e sulle eventuali lacune nelle ricostruzioni. Questo elemento rappresenta un punto centrale nell’indagine, contribuendo a delineare un quadro più completo sulla vicenda e a capire cosa possa essere accaduto durante quel periodo.

Mentre sono in corso gli accertamenti sul cadavere rinvenuto nella ditta di Claudio Carlomagno, è tempo di riepilogare ciò che si sa sulla scomparsa di Federica Torzullo, svanita nel nulla da Anguillara Sabazia l’8 gennaio. A tal proposito si parla di un buco di almeno 9 ore intercorse tra l’ultimo fotogramma che inquadra la 41enne mentre rientra a casa e l’ultimo segnale inviato dal suo smartphone. Perché si parla di un buco di nove ore Il racconto di Claudio Carlomagno Cosa non torna nella scomparsa di Federica Torzullo Perché si parla di un buco di nove ore L’8 gennaio una videocamera di sorveglianza ha immortalato il momento in cui Federica Torzullo ha fatto rientro a casa, nella villetta di via Costantino ad Anguillara Sabazia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Le ricerche sono in corso nel lago di Bracciano. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La vicenda sta ricevendo attenzione da parte delle autorità e delle forze dell’ordine, mentre si cercano elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa.

Scomparsa Federica Torzullo, trovato un cadavere sepolto nell'azienda del marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia

Scomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno. Durante le indagini, i Carabinieri avevano rilevato tracce di sangue in diverse zone, tra cui l’abitazione, l’auto e un cantiere. La scoperta rappresenta un passo importante nel caso, ancora sotto approfondimento.

