Ancora problemi per le Torri di Sestriere | dopo la chiusura della Rossa disposta la capienza limitata per la Bianca

Il 20 gennaio 2026, i vigili del fuoco hanno disposto una riduzione della capienza alla Torre Bianca di Sestriere, gestita dall’Aurum Hotels, a causa di problemi strutturali. La decisione segue la recente chiusura della Torre Rossa e comporta restrizioni temporanee per gli ospiti e le attività nella zona, nel rispetto delle normative di sicurezza. La situazione resta monitorata mentre si valutano interventi per ripristinare la piena funzionalità delle strutture.

Nella giornata di oggi, martedì 20 gennaio 2026, i vigili del fuoco hanno notificato un provvedimento di riduzione della capienza alla Aurum Hotels, che gestisce la Torre Bianca di piazza Agnelli a Sestriere. L'edificio potrà ospitare soltanto 150 persone in luogo della capienza massima di 370.

