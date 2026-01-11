Sotto sequestro la Torre Rossa di Sestriere dopo i controlli all' impianto antincendio

La Torre Rossa di Sestriere è stata posta sotto sequestro a seguito di controlli sull’impianto antincendio svolti dalla polizia amministrativa e sicurezza della questura di Torino. L’area, segnalata all’ingresso con un cartello, è attualmente oggetto di verifiche per garantirne la sicurezza e il rispetto delle norme vigenti. La situazione sarà monitorata per valutare eventuali interventi necessari.

