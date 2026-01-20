Durante il Forum di Davos, si nota un’evoluzione nel tono e nei temi trattati, che sembrano essere stati influenzati dalla presenza di alcune figure di rilievo. La discussione si concentra principalmente su argomenti che interessano direttamente questa figura, riducendo l’attenzione per questioni più ampie. Alcuni partecipanti si recano all’evento principalmente per confrontarsi con questa persona, riflettendo un cambiamento nelle dinamiche di discussione tradizionali.

Alla settimana di riunioni in Svizzera sono stati quasi eliminati i temi che non gli piacciono, e qualcuno ci va solo per parlare con lui Per più di cinquant’anni il World Economic Forum di Davos, in Svizzera, è stato il luogo in cui le persone più importanti al mondo si incontravano per promuovere una certa idea del futuro, fatta – almeno in teoria – di liberi scambi e commerci, promozione della democrazia e dei valori liberali, difesa del pianeta, globalizzazione. Ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che questa settimana parteciperà a Davos per la prima volta di persona dal 2020, ha spazzato via tutto questo, e il Forum si è di fatto arreso alla sua influenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Anche il Forum di Davos è diventato a forma di Trump

Trump invade anche il Forum di Davos. Ma gli applausi sono tutti per la Danimarca ?Board della pace: Londra e Parigi dicono no L’attenzione internazionale si concentra sugli eventi di Donald Trump e sulla presenza nel Forum di Davos, accompagnata dal dibattito sulla posizione di Londra e Parigi riguardo alla pace.

Trump fonderà ufficialmente il “Board of peace” a margine del Forum di DavosIl presidente Donald Trump annuncerà la creazione del “Board of Peace”, un consiglio dedicato alla promozione della pace a Gaza, giovedì durante il Forum di Davos.

