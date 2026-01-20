All’ospedale Simiani di Loiano, sono arrivate le nuove infermiere dominicane ospitate dal Comune, come confermato dall’Ausl. La recente assunzione fa parte di un progetto volto a rafforzare il personale sanitario e a offrire alloggi ai trasferisti, rispondendo alle esigenze di personale qualificato e migliorando l’assistenza ai pazienti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per l’ospedale e il territorio.

Era stato annunciato tempo fa che nuove leve sarebbe arrivate nell’organico dell’ ospedale Simiani di Loiano, con una ‘call’ anche per offrire alloggi ai trasfertisti, e la conferma è arrivata, nella giornata di ieri, dall’Ausl. Sono in procinto di prendere servizio due nuove infermiere, originarie di Santo Domingo, che hanno scelto l’ Appennino per proseguire con la propria carriera professionale. Le professioniste sono state reclutate grazie a un accordo fra l’ Azienda Usl di Bologna e un’agenzia interinale, con un impegno congiunto e condiviso con l’amministrazione comunale per garantire servizi territoriali di prossimità anche in Appennino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’ospedale Simiani infermiere dominicane ospitate dal Comune

Caos in ospedale, infermiere minacciatoUn episodio di tensione ha scosso l’ospedale di Foligno, con un infermiere minacciato e insultato.

Caos in ospedale, insulta e minaccia un infermiere: arrestatoUn episodio di violenza ha sconvolto l'ospedale di Foligno il 15 dicembre, quando un uomo di 26 anni ha insultato e minacciato un infermiere.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Appennino, a Loiano arrivano due nuove infermiere all’ospedale Simiani - Sono originarie di Santo Domingo e hanno scelto l’Appennino per proseguire con la propria carriera professionale. sassuolo2000.it

DUE NUOVE INFERMIERE originarie di Santo Domingo, saranno presto in forza all’ Ospedale Simiani con un contratto a tempo determinato di 6 mesi. Le infermiere hanno scelto l’Appennino per proseguire con la propria carriera professionale. Il Comune di L - facebook.com facebook