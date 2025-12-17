Caos in ospedale infermiere minacciato

Un episodio di tensione ha scosso l’ospedale di Foligno, con un infermiere minacciato e insultato. Un 26enne di origine sinti è stato arrestato dalla polizia per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha causato il caos nel nosocomio, mettendo a rischio la sicurezza del personale e dei pazienti.

© Lanazione.it - Caos in ospedale, infermiere minacciato Foligno, 17 dicembre 2025 – Insulti e minacce a un infermiere dell’ospedale: arrestato dalla polizia per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio un 26enne italiano di origine sinti, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in reati contro il patrimonio e la persona. Lunedì il 26enne ha raggiunto un reparto dell’ ospedale “San Giovanni Battista”, pretendendo di far visita ad un proprio stretto congiunto ricoverato ed insistendo per poter portare all’interno anche un bambino. L’ infermiere gli ha spiegato allora come la sua richiesta non potesse essere accolta, sia perché oltre l’orario di visita, sia perché, in ogni caso, non sarebbe stato consentito l’ingresso del bambino in quel reparto. Lanazione.it Leggi anche: Caos in ospedale, insulta e minaccia un infermiere: arrestato Leggi anche: Violenza in ospedale, l’aggressione a infermiere e vigilante. “Sembrava una furia” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aggressione a medici e infermieri dell'ospedale di Boscotrecase Caos in ospedale, infermiere minacciato - Foligno, 17 dicembre 2025 – Insulti e minacce a un infermiere dell’ospedale: arrestato dalla polizia per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio un 26enne italiano di origine ... msn.com

Minaccia un infermiere in ospedale a Foligno, arrestato - L'uomo, un 26enne con precedenti, pretendeva di entrare in un reparto protetto con un minore per trovare un presunto parente ... rainews.it

“Non ho il potere di impedire a una struttura privata di ricorrere alle cooperative esterne”. Ats Milano ha diffidato l’ente gestore San Raffaele dell’ospedale dopo il caos tra il 5 e 7 dicembre. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare in Regione Lombardia Guido Be - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.