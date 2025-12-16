Caos in ospedale insulta e minaccia un infermiere | arrestato

Un episodio di violenza ha sconvolto l'ospedale di Foligno il 15 dicembre, quando un uomo di 26 anni ha insultato e minacciato un infermiere. La polizia, intervenuta sul posto, ha arrestato in flagranza il giovane, di origine sinti, per violenza e minacce a pubblico ufficiale.

Urla, minacce e caos. È successo in ospedale a Foligno il 15 dicembre e la polizia ha arrestato in flagranza per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale un 26enne italiano di origine sinti. Il giovane, già noto per i suoi numerosi precedenti, è stato anche denunciato per interruzione.

Violenza in ospedale: minaccia di morte il personale sanitario e dà un calcio all’infermiera - Pontedera, 17 settembre 2025 – Era stato portato in ospedale perché in “evidente stato di alterazione psicofisica”. lanazione.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Il caos che è scoppiato all’Ospedale San Raffaele sembra ben lungi dall’appiattirsi. La Procura di Milano ha infatti deciso di aprire un’inchiesta dopo le relazioni di Nas, Ispettorato del Lavoro e Squadra Mobile sulle 48 ore di disserv - facebook.com facebook

