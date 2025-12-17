Cosa succede a Disneyland Paris quando gli addetti alle pulizie scioperano | cumuli di rifiuti ovunque

Lo sciopero degli addetti alle pulizie a Disneyland Paris ha trasformato il parco in un luogo meno magico, con cumuli di rifiuti che hanno disturbato l’atmosfera incantata. Durante il weekend, il decoro e l’ordine sono stati compromessi, mettendo in evidenza come anche le icone del divertimento possano essere vulnerabili a problemi organizzativi. Una situazione che ha suscitato attenzione e discussioni tra visitatori e addetti ai lavori.

Nel weekend lo sciopero degli addetti alle pulizie ha cancellato il decoro del parco giochi più famoso al mondo. Rifiuti ovunque, soprattutto nella parte esterna, e proteste dei visitatori. Disneyland chiarisce: non coinvolti i nostri Cast Members, ma solo dipendenti esterni.

Cosa succede a Disneyland Paris quando gli addetti alle pulizie scioperano: cumuli di rifiuti ovunque - Nel fine settimana appena trascorso, Disneyland Paris ha mostrato un volto inaspettato e lontano dall'immaginario patinato che lo rende uno dei parchi più visitati d'Europa.

Disneyland Paris sommersa dai rifiuti: cosa accade quando gli addetti alle pulizie incrociano le braccia - Le immagini, diventate virali sui social e raccolte nel video, mostrano chiaramente le conseguenze della protesta e riaccendono il dibattito sull'esternalizzazione dei servizi essenziali

