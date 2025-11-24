Disneyland Paris il 29 marzo 2026 arriva World of Frozen Ricreata Arendelle
Parigi, 24 nov. (askanews) – Annunciata a Disneyland Paris una data storica per la prima destinazione turistica europea: il 29 marzo 2026 il secondo Parco, ex Walt Disney Studios, prenderà il nome di Disney Adventure World quasi duplicando la sua superficie iniziale e garantendo agli ospiti nuove esperienze. Una monumentale reinterpretazione che mira a trasportare i visitatori negli universi più amati di Disney, Pixar e Marvel, segnando una nuova era di avventure indimenticabili. Tra le novità principali troviamo l’apertura di Adventure Way, un maestoso viale principale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel e quattordici nuovi punti di ristoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
