Ucraina allarme a Chernobyl | La cupola protettiva della centrale nucleare non blocca più le radiazioni

Tgcom24.mediaset.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aiea: "Subiti gravi danni in un attacco con droni avvenuto a febbraio". Nella notte, massicci bombardamenti russi con missili ipersonici sul Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina allarme a chernobyl la cupola protettiva della centrale nucleare non blocca pi249 le radiazioni

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, allarme a Chernobyl: "La cupola protettiva della centrale nucleare non blocca più le radiazioni"

