Ucraina allarme a Chernobyl | La cupola protettiva della centrale nucleare non blocca più le radiazioni
L'Aiea: "Subiti gravi danni in un attacco con droni avvenuto a febbraio". Nella notte, massicci bombardamenti russi con missili ipersonici sul Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
