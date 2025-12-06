Ucraina allarme a Chernobyl | La cupola della centrale nucleare non blocca più le radiazioni

Tgcom24.mediaset.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aiea: "Ha subìto gravi danni in un attacco con droni avvenuto a febbraio". Nella notte, massicci bombardamenti russi con missili ipersonici sul Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina allarme a chernobyl la cupola della centrale nucleare non blocca pi249 le radiazioni

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, allarme a Chernobyl: "La cupola della centrale nucleare non blocca più le radiazioni"

Scopri altri approfondimenti

ucraina allarme chernobyl cupolaDrone russo colpisce Chernobyl, i danni alla cupola mettono in allerta l’Aiea: rischio radioattivo - La sicurezza della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, è stata nuovamente messa in discussione a seguito di un attacco di droni russi avvenuto lo ... Lo riporta thesocialpost.it

ucraina allarme chernobyl cupolaLa cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl non blocca più le radiazioni - L'agenzia dell'Onu per l'energia atomica, che ha ispezionato il sito la scorsa settimana, ha confermato la perdita dei principali comp ... Riporta today.it

ucraina allarme chernobyl cupolaUcraina, Aiea: “Cupola protettiva centrale Chernobyl non è più sicura” - La cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, non è più sicura dopo essere stata danneggiata da un drone russo lo scorso febbraio. Si legge su tg24.sky.it

Ucraina, allarme a Chernobyl: "La cupola protettiva della centrale nucleare non blocca più le radiazioni" - A Chernobyl scatta l'allarme sulla centrale nucleare: per l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), la cupola protettiva del sito "ha subìto g ... msn.com scrive

ucraina allarme chernobyl cupolaChernobyl: la cupola di contenimento non è più pienamente funzionale dopo l'attacco di un drone - L'AIEA conferma che il New Safe Confinement di Chernobyl, il nuovo sarcofago della centrale nucleare danneggiata, ha perso le principali funzioni di contenimento dopo l'attacco di un drone a febbraio. Segnala hwupgrade.it

ucraina allarme chernobyl cupolaLa Russia martella l’Ucraina, distrutte fabbriche e centrali. L’allarme Chernobyl - Nuova ondata di bombardamenti in otto regioni, colpite le infrastrutture civili per indebolire le difese e fiaccare il morale della popolazione. Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Allarme Chernobyl Cupola