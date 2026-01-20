Allarme furti e danneggiamenti ai parcheggi del Papardo | grido d’allerta per la sicurezza del personale
La sicurezza dei parcheggi dell’ospedale Papardo è diventata motivo di preoccupazione, con segnalazioni di furti e danneggiamenti crescenti. La Uil Fpl Messina ha evidenziato la necessità di intervenire per tutelare il personale e i cittadini che vi sostano. È importante adottare misure efficaci per contrastare questo fenomeno e garantire un ambiente più sicuro all’interno dell’area.
E' allarme furti e danneggiamenti ai parcheggi del Papardo. La Uil Fpl Messina ha acceso i riflettori su un problema di crescente preoccupazione all’interno dell’area parcheggi dell’ospedale Papardo. In una nota inviata alla direzione generale dell’ospedale e per conoscenza al Prefetto di Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it
