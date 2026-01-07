Allarme sicurezza per il personale del trasporto pubblico forlivese Vignali FI | Lavorare sta diventando un rischio

Il personale del trasporto pubblico a Forlì sta affrontando crescenti problematiche di sicurezza. Vignali di Forza Italia segnala che operare come autista o controllore sta diventando un’attività sempre più rischiosa, in particolare nella regione romagnola. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per tutelare chi lavora quotidianamente per garantire il servizio pubblico.

Guidare un autobus o controllare i biglietti sta diventando un mestiere sempre più rischioso, e la Romagna si conferma purtroppo una delle zone "più calde" della regione. Questi è quanto emerge dai numeri messi sul tavolo dal consigliere regionale Pietro Vignali (Forza Italia), che “tracciano un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

