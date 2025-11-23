La crisi del lavoro investe Brescia e Bergamo pochi laureati e fuga all’estero Il grido d’allarme | Manca personale formato in materie scientifiche

Brescia, 23 novembre 2025 – Un lavoratore su due è difficile reperimento, ma chi cerca personale tra laureati in materie scientifiche riesce a trovarne solo 2 su 10. Il problema della carenza di manodopera nel Bresciano assume connotati ancora più drammatici, perché è proprio nelle materie quali ingegneria, matematica, fisica, informatica, che le risorse umane scarseggiano, per l’effetto combinato di un numero ancora basso di ragazzi e ragazze che si iscrivono all’ università (tra le ragazze, ancora poche scelgono materie scientifiche) e della fuga all’estero dei pochi laureati, attratti da condizioni di lavoro, di formazione e di vita spesso migliori di quelle che troverebbero in patria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi del lavoro investe Brescia e Bergamo, pochi laureati e fuga all’estero. Il grido d’allarme: “Manca personale formato in materie scientifiche”

Contenuti che potrebbero interessarti

L’intrattenimento sta vivendo una crisi senza precedenti: meno contenuti, meno lavoro, meno tempo per prepararsi. Eppure Eric Roberts aveva già capito tutto, anni prima che il binge-watching diventasse un orgoglio nazionale. “Non puoi più aspettare il grand - facebook.com Vai su Facebook

Giornata dell’infanzia: 30 milioni di vite minacciate da guerre e crisi; Ero Straniero: “Decreto lavoro, occasione mancata. Necessaria riforma complessiva”; questo e molto altro nell’edizione di oggi del GRS! Tutto in 3 minuti: giornaleradiosociale.it/audio/20-11 Vai su X

La crisi del lavoro investe Brescia e Bergamo, pochi laureati e fuga all’estero. Il grido d’allarme: “Manca personale formato in materie scientifiche” - Da ingegneria a fisica e informatica: le specialità richieste dalle aziende, che devono però fare i conti con un numero basso di laureati e la scelta di molti fra questi di prediligere carriere via da ... Scrive ilgiorno.it

Lavoro, come trasformare la “mid-career crisis” in un momento decisivo di ripartenza - quello che descrivi è un sentimento che investe molti professionisti nella fascia d’età tra i 40 e i 50 anni: un lavoro stabile ma ormai ripetitivo, la sensazione di non crescere più, un entusiasmo ... Lo riporta iodonna.it

Lavoro, Toscana ancora in crisi: +37,9% di ore di cassa integrazione nei primi sei mesi 2025 - I segnali di difficoltà che arrivano da diversi settori, a partire da moda e manifattura, trovano conferma nei numeri diffusi ... Scrive lanazione.it