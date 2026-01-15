Cocaina e hashish nell' auto in casa una pistola e sostanze da taglio
Durante un controllo, sono state trovate sostanze stupefacenti e un’arma da fuoco in possesso di una coppia di giovani fidanzati, rispettivamente di 25 e 31 anni, residente nelle province di Latina. La presenza di cocaina, hashish, una pistola e materiali da taglio ha portato all’arresto e alla denuncia degli interessati, evidenziando i rischi associati al consumo e al traffico di droga e armi.
A seguito di un controllo alla circolazione stradale, in una via centrale di Ardea, i carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno fermato una Fiat Panda con a bordo 3 persone. Nel corso del controllo i militari hanno deciso di effettuare la perquisizione veicolare e personale che ha permesso di rinvenire, nella borsa della 25enne, 7 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 2 grammi di cocaina. Successivamente, gli accertamenti sono stati estesi anche all’abitazione della giovane, dove i militari hanno identificato il convivente. A seguito della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore stupefacente tra cui, 34 grammi di hashish, 2,5 di marijuana e 300 grammi circa di sostanza da taglio, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
