Una passeggiata alla scoperta delle piante spontanee a Filettole, proposta dall’associazione

Raccolta di piante spontanee a Filettole. La propone l’associazione "L’Erba canta" che si dedica alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, promuovendo escursioni nei territori limitrofi alle aree urbane, per riscoprire la bellezza, la storia di tanti luoghi, anche di quelli prossimi a casa. L’appuntamento è per domenica 22 febbraio dalle 9.30 alle 12.30. Nel percorso di riconoscimento di erbe spontanee a Prato sarà insegnato ad osservare, raccogliere con attenzione, cura e rispetto le erbe commestibili e non, riscoprendo anche un modo sano, ecologico, gratuito e divertente di alimentarsi, cogliendo ciò che è disponibile in natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

